Золотые акценты: Кендалл Дженнер продемонстрировала новогодний наряд

Участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» показала, в чем встретила Рождество. В канун ежегодного праздника американская знаменитость Кендалл Дженнер сфотографировалась на фоне своей домашней елки.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей по версии журнала Forbes выбрала золотистый переливающийся топ. Примечательно, что в год металлического быка look Кендалл тоже был с эффектом металлика. Более того, благодаря воланам и драпировке ткани создавалось впечатление, что девушка завернулась в конфетную обертку.

К этому сестра бизнесвумен Кайли Дженнер подобрала черные микрошорты, подчеркнув тем самым длинные ноги. А в качестве обуви на Кендалл были лакированные туфли на высокой платформе и каблуке. Отметим, что они были украшены анималистическим принтом.

Напомним, ранее стилист портала Teleprogramma.pro предупреждала модниц, что животный принт может быть коварен. Поэтому стоит разбавлять такой яркий и сложный узор чем-то однотонным и нейтральным.

Что касается образа Кендалл Дженнер, поклонники знаменитости остались в восторге от идеи кумира:

«Наша королева!», «Идеальная малышка», «Самый милый подарок», «Я бы хотел увидеть тебя под своей новогодней елкой».

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