«Аксессуары — наше все!»: Анна Седокова испортила образ неправильно подобранными цепями

37-летняя певица вышла в объемном платье с анималистическим принтом. Стилист Ольга Трофимова нашла изъян в ее луке.

Поп-исполнительница Анна Седокова рассказала в одном из последних постов личного микроблога, какое светское мероприятие она недавно посетила. Артистка очень скучала по путешествию в реальный Париж, однако она смогла воссоздать атмосферу французской столицы в одном из московских театров. Вместе с третьим мужем — баскетболистом Янисом Тиммой — Седокова сфотографировалась в антракте между сценами. Для своего лука Анна выбрала трендовое платье с анималистическим принтом. Однако стилист портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова нашла несколько ошибок в этом образе.

«Анна Седокова является обладательницей пышных форм и старается образы подбирать максимально сексапильные, немного экстравагантные. В этот раз она выбирает абсолютно трендовый принт, который пользуется популярностью и сам по себе красивый — сочетание белого с черным», — позитивно начала стилист.

Но Ольга Трофимова тут же подметила, что аутфит Седоковой не так привлекателен, как кажется:

«Минус образа в том, что неправильно подобрана аксессуарная группа. Яркий акцентный принт, забирающий на себя внимание, плюс сложносочиненное платье с объемным верхом и рукавами. Сам по себе крой платья эффектный и красивый. Но в сочетании с теми аксессуарами, которые выбирает Анна смотрится нелаконично».

Модный эксперт предложила заменить широкий пояс на более узкий черный ремешок, делающий линию талии более изящной.

«Также многослойные цепи сюда вообще ни к чему. И неправильно она выбирает обувь. Босоножки сюда не идут. Я бы рекомендовала либо лодочки, либо туфли с открытой пяткой. Смысл в том, что пальцы должны быть скрыты», — подчеркнула Ольга.

Трофимова посоветовала Анне убрать волосы в мокрый эффект с высокой челкой, либо собрать их в высокий хвост:

«Здесь совершенно не гармонично смотрится ниспадающая копна волос».

И в конце стилист добавила:

«В очередной раз убеждаюсь: аксессуары — наше все!»

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.