Правильно подобранная цветовая гамма: модный эксперт похвалила Марину Юдашкину

Марина Юдашкина слывет первой модницей, ведь она всегда в курсе главных трендов. А наряды покупает в бутиках своего мужа Валентина Абрамовича. В своем Instagram бизнесвумен опубликовала фото, на котором позировала в платье-футляре, которым подчеркнула силуэт, и добавила себе роста за счет высоких сапог на устойчивом каблуке.

Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Ольга Трофимова отметила, что такой наряд может подойти для любого мероприятия.

«Прекрасное сочетание глубокого изумрудного, который актуален в этом сезоне, с глубоким винным, который был модным в прошлом сезоне. Кому об этом не знать, как супруге модельера. Это пример того повседневного образа, который может смело быть как дневным, так и вечерним, либо образом для любого мероприятия. Это та классика, которая всегда актуальна и современно читается благодаря правильно подобранной цветовой гамме», — сказала Трофимова.

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Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – имидж-стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы более 10 лет.

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