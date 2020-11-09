Марина Юдашкина в джинсах скинни и молочном пуховике вышла на прогулку

Марина Юдашкина стала опорой для Валентина Юдашкина. Жена не только помогает модельеру вести бизнес, но и окружает его заботой и вниманием дома. На минувших выходных она приготовила возлюбленному форшмак из сельди. Несмотря на домашние хлопоты, супруга Валентина Абрамовича успевает находить время и на себя. 61-летняя бизнесвумен частая гостья в замке Аллы Пугачевой, также она ходит с возлюбленным в рестораны и гуляет на природе.

Поклонники следят за образами Марины, так как она знает о трендах все. Благодаря возлюбленному Юдашкина регулярно обновляет гардероб. Этой осенью ей удалось не раз появиться на праздниках и вечеринках в роскошных платьях. А вот для повседневной жизни жена модельера предпочитает более удобные луки. Недавно она предстала в укороченных брюках и жакете. А вот 9 ноября женщина отправилась гулять по парку в более теплом наряде total white.

Среди деревьев Марина стояла в белоснежных джинсах скинни и стеганом пуховике молочного оттенка. Кеды дополняли ее монохромный образ, а вот сумка была нейтрального темно-серого оттенка.