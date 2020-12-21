Модная принцесса: как Шарлотта копирует маму Кейт Миддлтон

Герцоги Кембриджские поделились в своем Instagram семейным снимком. На нем были запечатлены принц Уильям, Кейт Миддлтон и их трое детей — принцы Джордж и Луи, и принцесса Шарлотта. Примечательно, что юная наследница нарядилась в сапожки с длинными кисточками, подобные тем, в которых не раз появлялась на публике ее мама на протяжении уже 16 лет.

Как пишет People, сапожки для Шарлотты были созданы дизайнером Пенелопой Чилверс и стоят 375 долларов (28 000 рублей). Кейт впервые появилась в такой же копии еще будучи студенткой. В этом году она выходила в них в свет во время визита в Северную Ирландию.

Напомним, что недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в трехдневном туре по Великобритании. Герцоги Кембриджские сделали несколько остановок в разных городах, где поговорили с местными жителями, учителями, врачами, студентами и волонтерами. Они узнали, как британцы пережили пандемию.

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