Долина в брюках клеш и рубашке оверсайз устроила семинар для студентов

Лариса Долина в конце лета ездила в Крым, где принимала участие в различных фестивалях, а позже побывала на «Детской новой волне». Артистка в свои 65 лет может похвастаться моложавым видом. К тому же, она умело подчеркивает достоинства фигуры женственными нарядами.

Стоит отметить, что Долина не боится экспериментов. В последнее время она вслед за Аллой Пугачевой стала часто отдавать предпочтения молодежным лукам. Певица носит лосины, косухи и платья-рубашки. Не обходится она и без вечерних нарядов с блестками и бахромой. Как известно, артистка преподает на кафедре эстрадно-джазового пения Московского института культуры. Недавно она пела со своими студентами, устроив концерт. А накануне Лариса Александровна провела семинар в онлайн-формате.

Для проведения урока артистка пригласила несколько студентов, которым рассказала о джазе и позволила им показать свои вокальные данные. Кадрами с семинара поделилась дочка именитой певицы — Ангелина. Перед объективом камеры Долина предстала в модных брюках клеш и черной рубашке оверсайз с вышивкой. Она была с минимальным макияжем и распущенными кудрявыми волосами.