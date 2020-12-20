Валерия поддержала тренд на изумрудные оттенки, облачившись в лаковый мини-плащ

Валерия поделилась кадрами со съемочной площадки своего клипа на песню «Пьяная». Они проходила в Дубае, где артистка отдыхала вместе с мужем Иосифом Пригожиным некоторое время назад.

В одной из футуристических сцен она появилась в лаковом мини-плаще изумрудного оттенка. Образ дополнила высоким сапогами на устойчивом каблуке. Снимком поделилась в своем Instagram.

«В Дубае, куда ни посмотри, обязательно наткнешься на какую-нибудь эффектную машину. Во дворе нашего съемочного павильона стояла такая», — подписала снимок Валерия.

Фанаты оценили ее образ.

«Красавица! Классная! Как всегда красотка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в скором времени 52-летняя певица впервые станет бабушкой. Внучку ей подарят младший сын Арсений и его жена Лиана, которые сыграли свадьбу несколько месяцев назад.

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