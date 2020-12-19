«Надену красоту»: Валерия дополнила юбку из синих пайеток и свитер оверсайз белыми сапожками

Певица Валерия в свои 52 года выглядит значительно моложе. Звезда тщательно следит за физической формой, регулярно занимаясь спортом, а также выбирает в повседневности молодежный стиль в одежде. И накануне эстрадная дива прибыла на съемки в стильном комплекте, состоящем из свитера оверсайз молочного цвета с принтом на рукавах, а также ярко-синей юбки из мерцающих пайеток.

Завершили стильный образ белоснежные сапожки на шпильке с высоким голенищем, драпированным на щиколотке.

«Красоту сейчас надену, как надену красоту», — доставая украшения, сообщила звезда.

Оператором съемки на память выступил муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. Он как-то признался, что обожает снимать свою жену на фото и видео.

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