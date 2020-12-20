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Трендовый образ: Юлия Проскурякова позировала в ярко-красном костюме

Певица рассказала о съемках клипа.

Трендовый образ: Юлия Проскурякова позировала в ярко-красном костюме
Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com/uliaveronika

Недавно Юлия Проскурякова выпустила песню и клип «Маменькин сынок». О ее создании, замысле клипа и работе над ним, артистка рассказала «Пятому каналу» в видеоинтервью. Для этого Юлия выбрала красный костюм с укороченными брюками и белый топ. А костюмы в этом сезоне – на пике популярности. Об этом утверждают все модные эксперты.

Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова. Скриншот: instagram.com/uliaveronika

«Юля Вы талант! Клип актуальный, юморной, жизненный! Молодец Юля!! Талантливая девушка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Юлия Проскурякова уже десять лет в браке с Игорем Николаевым. У пары растет дочь Вероника, которой в этом году исполнилось пять лет. Несмотря на юный возраст, она уже выходит на сцену со своими звездными родителями.

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