С клубничкой: Юлия Проскурякова предстала в эффектном образе

Третья жена 60-летнего Игоря Николаева – 38-летняя Юлия Проскурякова обладает не только вокальными данными. Женщина выходит на сцену театра, пишет стихи, недавно освоила даже технику владения шпагой, о чем рассказывала своим фанатам. А еще она молодая мама и модница.

В своем Instagram Юлия показала новый, оригинальный образ. Она позировала в черном платье с необычным принтом – клубничным. При этом артистка осмелилась на дерзкий макияж с акцентом на губы. А на волосах сделала идеально гладкую укладку с пробором.

Напомним, что у Николаева и Проскуряковой растет дочь Вероника. Этой осенью девочке исполнилось пять лет. Она уже радует звездных родителей – поет песни и играет на фортепиано.

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