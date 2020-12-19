«Туфли не идут в сравнение»: Водянова, Брежнева и другие звезды выбрали трендовую обувь для Нового года

Модный эксперт Кира Дихтяр рассказала порталу Teleprogramma.pro, как в новогоднюю ночь быть самой неотразимой на примере узнаваемых звезд.

С наступлением декабря все начинают готовиться к Новому году. Девушки записываются в салоны красоты, а также тратят уйму времени на поиски идеального платья для встречи главной ночи в году. Не менее важно подобрать к заветному наряду обувь. Чаще всего это туфли или босоножки, так как в них ноги смотрятся изящнее, даже если вы предпочтете праздновать в брючном костюме.

О том, какие модели обуви сейчас актуальны и что лучше выбрать для особого случая, рассказала топ-модель Кира Дихтяр, украшавшая обложки известных глянцевых изданий. Модный блогер дала читательницам сайта Teleprogramma.pro советы по выбору обуви для новогодней ночи на примере звезд российского шоу-бизнеса.

Звездные модницы

«Вера Брежнева, Алсу и Виктория Дайнеко сделали выбор в пользу изящных босоножек с задником и ремешком на щиколотке и отделкой металлик. Отличный вариант на Новый Год, если формат мероприятия не предполагает нахождения в открытом пространстве.

Кстати, ремешки могут обвивать всю щиколотку до середины икры или даже выше — это актуальный в этом сезоне тренд. Если вы суеверны, то отделка металликом точно привлечет к вам расположение символа года — Металлического Быка. А если к экспериментам вас совсем не тянет, то обратите внимание на такую же модель, но в черном цвете — выбор Наташи Водяновой», — отметила Кира.

Наталья Водянова

«Водянова продемонстрировала еще один актуальный тренд, который придется как нельзя кстати в новогоднюю ночь — фантазийный каблук. Уже несколько сезонов под ряд дизайнеры украшают привычные модели обуви самыми нестандартными каблуками — вплоть до формы зажигалки или маркера. Стоит присмотреть что-то подобное, если вы подобрали себе сдержанный наряд и хотите сделать акцент на яркую обувь», — высказалась эксперт.

Лера Кудрявцева

«Опять же, если к эксперименту вы не готовы и ищите что-то, что наденете еще много раз, берите пример с Леры Кудрявцевой, которая выбрала беспроигрышный вариант — классические лодочки яркого и жизнерадостного цвета. Не важно, какого цвета лодочки приобретете вы, главное, чтобы он был яркий и создавал акцент. С Леры стоит взять пример, если в целом ваш наряд не пестрит яркими красками», — отметила Дихтяр.

Полина Гагарина

«А вот лодочки классического черного цвета, как у Полины Гагариной, станут отличным дополнением яркого наряда, не создавая лишний цветовой акцент. Такой обувью можно дополнить и черный или белый наряд, но такое решение вряд ли выделит вас из толпы», — уточнила модель.

Ирина Пегова

«Взгляните на Ирину Пегову — черное платье и черные туфли — совсем не праздничный вариант. Да и сама модель не самая удачная — широкий каблук, закрытый нос и лямка спереди создают ощущение винтажа не в самом лучшем проявлении», — пояснила блогер.

Ольга Бузова

«Я считаю, что если с выбором определиться тяжело или нет желания над этим заморачиваться, стоит взять пример с Ольги Бузовой и Виктории Лопыревой. Классические черные высокие ботинки стали сегодня не менее универсальной обувью, чем лодочки», — заверила блогер.

Виктория Лопырева

«Дизайнеры уже много лет удачно экспериментируют, сочетая грубые ботинки с легкими коктейльными и даже вечерними платьями и нередко такое сочетание оказывается настолько удачным, что ни одни туфли не идут в сравнение. Кроме того, в такой обуви вам будет максимально комфортно в новогоднюю ночь, ведь вы будете танцевать и веселиться. К тому же, они наверняка уже есть в вашем гардеробе, а на сэкономленные деньги вы сможете присмотреть себе платье мечты!» — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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