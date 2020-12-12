Корректируют фигуру: Водянова, Топурия, Пегова и другие звезды выбрали платья для Нового года

Модный эксперт Элла Маковей рассказала порталу Teleprogramma.pro, как в новогоднюю ночь быть самой неотразимой и блистательной на примере всеми узнаваемых звезд.

Ежегодно перед наступлением новогодней ночи девушки не только выстраиваются в очередь, штурмуя салоны красоты, но и ищут тот самый наряд, в котором будут блистать на празднике. Стоит отметить, что пандемия CoViD-19 едва ли отменит домашние вечеринки. Поэтому модницы вновь оказались перед сложной задачкой — что же им надеть и как выглядеть стильно в Новый год.

Своими экспертными советами с сайтом Teleprogramma.pro поделилась стилист Элла Маковей.

Астрологи уже предупредили, что на этот раз стоит отложить наряды красного цвета подальше и избегать хищных расцветок. Приветствуются все оттенки серого, голубого, бежевого, а еще серебристый, белый и пастельные цвета. При этом если вам хочется роста доход в будущем году, то астрологи заверяют, что лучше надеть белое, а если вы ищите любовь, то — светло-серое.

Кети Топурия

Теперь разберем фасоны нарядов на примере селебрити. Одна из самых стильных певиц на отечественной эстраде — Кети Топурия. Девушка находится в интересном положении, поэтому ее наряды идеальны для тех, у кого есть животик. Артистка делает акцент на ногах и выбирает образ с завышенной талией, что скрывает изъяны фигуры.

«Кети выбрала платье с интересным сочетанием фактур. Пышная атласная юбка, хорошо держащая форму, и лиф в форме листьев магнолии из эластичной эко-кожи. Свежо и современно. Сочетание цветов гармоничное и не кричащее. Атлас оттенка „Шампань“ и приглушенная зелень — сочетание словно намекает на новогоднюю атмосферу», — отметила Элла.

Наталия Орейро

Также многие помнят Наталию Орейро. Звезда «Дикого ангела» в свои 43 года остается все такой же стройной и красивой. Она часто носит вечерние платья на съемках ТВ-шоу. Так, недавно девушка примерила наряд в пол с металлическим отливом. Вечернее платье цвета расплавленного серебра сейчас на пике.

«Струящееся платье в пол из трикотажного полотна с эффектным металлическим отливом — интересный выбор накануне года Металлического Быка. Платье в стиле диско-80-х. Сегодня такая модель выглядит довольно смело. Декольтированная спина, открытые руки, лиф, состоящий из двух разрозненные половин — эффектно и провокационно», — высказалась Маковей.

Ирина Пегова

А вот Ирина Пегова всегда обладала пышными формами. Актриса умело превращает недостатки в достоинства. Не удивительно, что многие ее наряды имеют длину макси или миди. Она любит расклешенные юбки, а также платья на запах, которые идеально маскируют животик.

«Трикотажное платье с запахом — комплиментарный фасон для обладательниц пышных форм. Мягкая драпировка отвлекает от небольших недостатков фигуры, а декольте заставляет обратить внимание на достоинства. Цвет синей ночи с блеском тысячи звёзд гармонирует с яркой синевой глаз Ирины. Создается настоящая сказочная атмосфера», — призналась эксперт.

Также Ирина представала в белоснежном мини-платье с декором. Лаконичный наряд дополнили массивные ботинки. Такой лук подойдет для девушек, которые уверены в себе и любят совмещать женственность и комфорт.

Стеша Маликова

Дочка Дмитрия Маликова Стефания всегда интересовалась модой. Теперь студентка даже создает наряды своего бренда. Она любит образы, подчеркивающие ее талию или стройные ноги. Из-за маленького роста, девушка редко носит длину миди, предпочитая длинные или максимально короткие наряды.

«Стеша Маликова в платье-бюстье из черного бархата. Облегающее фигуру черное платье — классический вечерний вариант. Если бы не задорная маленькая деталь — контрастная белая оборка по подолу, платье было бы слишком строгим для юной девы. Традиционно к платью-бюстье подбирают крупное колье округлой формы», — рассказала Элла.

Полина Гагарина

Полина Гагарина обладает очень стройной фигурой. Девушка часто носит корсеты и мини-юбки. На этот раз для праздников она выбрала золотое платье в пол по фигуре с зеркальным эффектом

«Полина выбрала откровенное платье-комбинацию длиной в пол. Крупные золотистые нити-пайетки на телесном фоне вытягивают и без того стройный силуэт певицы. Классические остроносые лодочки в тон платью и минимум украшений делают образ цельным и буквально невесомым», — отметила Маковей.

Также Гагарина успела отметиться в черном платье из атласа с пышными ниспадающими рукавами и полупрозрачным корсетом. Наряд с акцентом на ноги очень понравился ее поклонникам.

Наталья Водянова

Одной из самых красивых топ-моделей является Наталья Водянова. Девушка живет в Париже с пятью детьми и мужем Антуаном Арно. Она обладает стройной фигурой и отменным чувством стиля, поэтому ее образы всегда элегантные и попадают в самую десятку.

«Неподражаемая Наталья Водянова выбрала черное платье-макси с американской проймой. Черный цвет универсален для вечерних нарядов. Однако Наталья, не лишенная чувства юмора, выбрала нетривиальный вариант. В качестве декора на платье -узел-„удавка“. А контрастные красные босоножки из последней коллекции Givenchy опираются на фигурные каблучки-рога. Почему нет? Ведь Новый год традиционно — время маскарадов и веселья», — высказалась эксперт.

Также отметим, что в этом году актуальны вязаные платья из тонких тканей. Такие наряд могут носить те, кто не боится, что образ прибавит им визуально вес. Вязаные платья выглядят уютно, а также в них комфортно находится весь день.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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