«Город-герой»: Водянова в удлиненном красном пуховике и унтах позировала с детьми в Мурманске

Несколько дней назад супермодель прилетела в Россию.

Наталья Водянова с миллионером Антуаном Арно живет в Париже. В этом году после девяти лет совместной жизни супермодель стала его законной женой. В начале декабря она с детьми решила приехать в Россию. Сначала модель встретилась с подругой и дизайнером Ульяной Сергиенко, а после отправилась в северные регионы своей родины. Сейчас Наталья оказалась в Мурманске.

В своем Instagram Водянова опубликовала снимок, на котором запечатлелась у ледокола «Ленин» в компании своих старших детей – Лукаса, Невы и Виктора. Модель позировала в удлиненном ярко-красном пуховике и унтах.

больше по теме Наталья Водянова в сливочном свитере и приталенной юбке макси покружилась в центре Парижа Поклонники были очарованы элегантным образом модели в светлых тонах.

«Город-герой Мурманск и легендарный ледокол «Ленин», первый на планете атомный ледокол, снижающий воздействие на экологию. Таяние льдов в Арктике – одна из серьезнейших экологических проблем в мире», — написала Водянова.

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