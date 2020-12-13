Еще смелее: Наталья Рудова в белоснежном платье с корсетом засветила грудь

Наталья Рудова принимает участие в съемках очередной комедии», где ее коллегами по площадке стали Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова и другие артисты. А в своем Instagram актриса с удовольствием делиться новыми образами со своими фанатами, подчеркивая свою идеальную фигуру.

На этот раз в своем микроблоге Наталья решила позировать в белоснежном мини-платье с корсетом, который подчеркнул фигуру блондинки. Экспрессии образу добавили открытые плечи платья.

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На днях 37-летняя Рудова утверждала, что сейчас не состоит в отношениях. Напомним, что летом ее заподозрили в беременности. Но все слухи об интересном положении блондинка развеяла чуть позже сама, показав свою подтянутую и спортивную фигуру.

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