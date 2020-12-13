Модница: Лиза Галкина с шубке из голубого меха прогулялась с братиком Гарри

В этом году дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали первоклассниками. Семилетние Лиза и Гарри радуют родителей и фанатов своими успехами в школе и дома. Вне уроков двойняшки изучают иностранные языки, поют песни и играют на фортепиано в четыре руки. Все-таки, гены берут свое, считают поклонники звездных детей.

Впрочем, это отражается не только в навыках. Так, Лиза растет настоящей модницей. На одной из фан-страниц в Instagram она запечатлелась с братом на прогулке. Девочка позировала в шубке с капюшоном из голубого меха. Также у нее был берет и шарфик в тон. Головной убор был украшен еще и шифоновым бантиком.

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«Чудесные дети! Милашки! Какие красивые детки!» — писали пользователи Сети.

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