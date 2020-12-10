«Сестренка и братик»: Лиза Галкина в летнем платье с воланом запечатлелась рядом с Гарри

Лизе и Гарри Галкиным в этом году исполнилось по семь лет. Несмотря на столь юный возраст, у звездных двойняшек уже сотни тысяч фанатов, а их снимки в Instagram просто умиляют пользователей Сети. На одной из фан-страниц младшей дочки Аллы Пугачевой появилось архивное фото, на котором Лиза позировала рядом с Гарри.
Маленькая модница нарядилась в белое летнее платье с воланом на юбке. Наряд украшала большая ромашка.
«Сестренка и братик», — подписан снимок.
Фанаты двойняшек засыпали публикацию комментариями.
«Такие классные детки! Хорошие ребята! Чудесные дети!» — писали пользователи Сети.
Напомним, что Лиза и Гарри в этом году стали первоклассниками. Помимо уроков в школе девочка успевает изучать французский язык, петь песни, играть на фортепиано.