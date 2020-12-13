Зимняя сказка: 45-летняя Навка в горчичной дубленке и джинсах-бойфрендах позировала среди елок

Татьяна Навка слывет первой модницей. И не зря. Ее стиль и гардероб не раз хвалил сам историк моды Александр Васильев. Так, к примеру, в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что олимпийская чемпионка в танцах на льду обладает моложавой внешностью, стройной фигурой и неподражаемой грацией.

При всем при этом, одевается фигуристка в соответствии с занимаемым статусом и возрастом. Среди ее нарядов нет провокационных и вульгарных аутфитов. Навка всегда выглядит женственно и утонченно. Именно это так нравится искусствоведу. Придраться к гардеробу Татьяны соведущий Эвелины Хромченко не смог.

На одной из фан-страничек Татьяны Навки появилось ее фото, которое ранее сама фигуристка публиковала в личном профиле. На прогулку по заснеженному саду спортсменка отправилась в горчичной дубленке с мехом, трендовых джинсах-бойфрендах и модных остроносых замшевых ботильонах на шпильке. А вот от шапки, варежек и шарфа фигуристка отказалась.

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