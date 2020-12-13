Как дома быстро приготовить десерт маршмэллоу: пошаговый видеорецепт
Видео
Попасть в телевизор: на какие шоу сейчас проводятся кастинги
Видео

«Вау! Пандемический подарок»: Филипп Киркоров примерил брендовую защитную маску

53-летний певец похвастался эксклюзивной обновкой.

«Вау! Пандемический подарок»: Филипп Киркоров примерил брендовую защитную маску
Филипп Киркоров в кепке Louis Vuitton. Фото: Instagram.com/fkirkorov

Король российской эстрады привык ни в чем себе не отказывать. Филипп Киркоров не только поет про дорогие часы на руках, но и носит их в жизни. То же касается брендовых вещей. В гардеробе и сердце артиста особое место занимает модный дом Louis Vuitton. Недавно его представители подарили Филиппу Киркорову лимитированную коллекцию защитных масок.

Филипп Бедросович остался в восторге от такого презента. Он отметил стиль и качество тканевых изделий.

«Вау! Вот такой подарочек. Пандемический, ковидно-сохраняющий, предохраняющий подарок от любимого Louis Vuitton», — заявил Киркоров.

Исполнитель примерил маски. К слову, их было две: в черном цвете и с традиционным логотипом и расцветкой этого бренда.

«Спасибо, подогнали — создали субботнее настроение», — поблагодарил бутик артист.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров в маске Louis Vuitton. Фото: Instagram.com/fkirkorov

Напомним, что в этот же вечер состоялась церемония награждения музыкальной премии «Золотой граммофон». Филипп Киркоров впервые не появился на этом мероприятии.

Смотрите также:

Тэги

дорогие подаркиЗвездный стильЛуи Виттонмодный аксессуармодный брендФилипп Киркоров