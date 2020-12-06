Шик и блеск: Филипп Киркоров в ярких нарядах предстал на премии «Песня года»

53-летний певец выбрал бомбер с пайетками и пиджак со стразами для выступлений.

На ежегодном фестивале «Песня года» король российской эстрады Филипп Киркоров выступал не в первый раз. Поп-исполнитель отметил, что уже 30 лет выходит на сцену в рамках данной премии. Артист поблагодарил основателя мероприятия композитора Игоря Крутого и разместил фотографии с вечера у себя в профиле.

Филипп Бедросович успел запечатлеться и с Давидом Манукяном, и Софией Ротару, и Львом Лещенко, и Валерием Леонтьевым на праздничном концерте. На всех снимках Киркоров широко улыбался. Однако не только улыбка, как заметили поклонники артиста, была блистательной, но и костюмы певца ослепляли своим сиянием.

Отметим, что у Киркорова было сразу несколько образов для премии. Первый был более дерзкий и молодежный. В нем знаменитость спел с Давидом Манукяном. И состоял данный наряд из черных с пайетками бомбера, узких брюк и бейсболки. Другой look был классическим вечерним вариантом. Однако и тут стразы сделали свое дело. Они придали больше блеска и торжественности аутфиту.

«Какие красивые!», «Филипп, вы лучший!», «Как круто выглядит!», «Просто великолепно», — написали в комментариях поклонники.

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