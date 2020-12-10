Афро-кудри и открытые плечи: Пегова в смелом изумрудном платье позировала на съемочной площадке

Ирина Пегова принимает участие сразу в нескольких проектах. 42-летняя актриса успевает кататься на коньках в шоу «Ледниковый период» и сниматься в кино. Ее новой работой стала роль в комедии «Свингеры». Снимки со съемочной площадки в своем Instagram опубликовала Наталья Рудова, которая также задействована в актерском составе.

Ирина позировала в платье по фигуре насыщенного изумрудного цвета. Линию плеч, которые остались открытыми, украшали воланы. Образ был дополнен объемными красными бусами и афро-кудрями.

Несколько дней назад Ирина рассказывала о том, что ей поскорее хочется сбежать из «Ледникового периода». Напомним, что она выступает в паре с Алексеем Тихоновым. Их тандем стал самым возрастным на проекте. В предыдущем, 10-м выпуске, который был посвящен литературным произведениям, Ирина предстала в образе Императрицы.

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