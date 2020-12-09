«Как обычно порадую»: Макеева запечатлелась в сияющем вечернем платье по фигуре

Анастасия Макеева приняла участие в съемках «Голубого огонька». Об этом актриса рассказала в своем Instagram. Заодно поделилась с фанатами снимком в вечернем наряде. Для записи музыкальной программы она выбрала сверкающее платье в пол с разрезом и белые лодочки на шпильке.

«В новогоднюю ночь я вас как обычно порадую хорошим настроением и песнями», — написала Макеева.

Фанатам понравился ее образ.

«Какая вы тут красивая! Шикарная! Красотка любимая!» — писали пользователи Сети.

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Актриса активно ведет свой микроблог, в котором рассказывает фанатам все о новых ролях, обустройстве дома, животных, но ни слова не говорит о личной жизни. Своего возлюбленного Анастасия скрывает от общественности. Известно только, что мужчина Макеевой занимается строительством.

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