«Он — строитель»: Анастасия Макеева рассказала о своем новом мужчине

Актриса Анастасия Макеева в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что в ее жизни появился любимый человек и сейчас она счастлива около него.

«Он — строитель. Мы познакомились на стройке. Хочу дать совет. Девушки, начинайте строить дом и пусть у вас все валится из рук. Скажу откровенно. У меня никогда не было столько поклонников, как во время начавшейся пандемии. Я почувствовала себя настоящей женщиной. Результаты, как мы видим, весьма хорошие». Анастасия Макеева

Как отметила Анастасия Макеева, с третьим мужем, адвокатом Александром Саковичем, она рассталась в ноябре 2019 года. Официально развод они оформили в феврале 2020 года. «Быть слабой женщиной с дрелью в руках — правильное направление», — отшутилась звезда.

Ранее Анастасия Макеева заявила, что построила два дома в стиле прованс на тридцати сотках земли. При этом ранее на своем участке она не появлялась в течение восьми лет.