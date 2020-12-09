Модно утеплилась: 38-летняя Водянова подобрала к горчичному пальто замшевые сапоги

Модель много путешествует и возит с собой чемодан с нарядами на все случаи жизни.

38-летняя Наталья Водянова успела не только построить головокружительную карьеру в модельном бизнесе, став иконой стиля и красоты для многих девушек, как в нашей стране, так и зарубежом. Ко всему прочему, она многодетная мама пятерых детей. От брака с британским аристократом Джастином Портманом она родила старших наследников: Лукаса, Неву и Виктора. В отношениях с французским бизнесменом появились младшие отпрыски: Максим и Роман. Прошлой зимой большое семейство перебралось в новый просторный дом.

Не так давно, спустя девять лет совместной жизни, Наталья вышла замуж за своего возлюбленного. Антуан сделал русской невесте предложение руки и сердце, подарив ей обручальное колечко, которое модель то и дело показывала на публике.

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Не секрет, что Наталья часто путешествует. С собой девушка возит чемоданы с нарядами на любой случай. Так, во время одной из поездок Водянова предстала в модном горчичном пальто, утепленных шортах и высоких замшевых сапогах. Образ модели также дополнили водолазка и меховая кофта.

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