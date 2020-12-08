По-королевски: 65-летняя Долина в ниспадающем атласном платье предстала за кулисами

Еще имиджмейкер-стилист Ольга Линцова говорила о том, что такие вечерние туалеты с легким силуэтом могут придать любому образу статности.

65-летняя Лариса Долина, как и ее звездные коллеги по творческой сцене, среди которых Алла Пугачева и София Ротару, тщательно следит за своим имиджем. Не секрет, что эта яркая джазовая и эстрадная исполнительница отдает предпочтение элегантным и женственным нарядам. Так, на одной из фан-страничек певицы появились кадры, и в центре внимания оказалась Лариса Александровна.

На одном из снимков артистка предстала в компании других исполнителей. Долина согласилась запечатлеться для селфи. Отметим, что певице сделали яркий макияж в технике смоки-айс, а губы подчеркнули сливовой помадой.

На другом фото Долина позировала за кулисами концерта. На этом памятном снимке артистка предстала в лаконичном ниспадающем атласном платье салатового оттенка. От аксессуаров именитая певица отказалась, оставив лишь перстень на пальце.

Еще имидж-стилист Ольга Линцова в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro говорила о том, что такие силуэтные платья могут придать любому образу статности, сделав его обладательницу более элегантной и по-королевски утонченной.

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