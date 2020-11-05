«Очень идет»: Долина в ультрамариновом костюме оверсайз увиделась с коллегами

Лариса Долина относится к тому числу артистов, которые редко появляются на публике, но всегда привлекают к себе внимание. Виртуозная джазовая исполнительница в этом году лишь ближе к осени возобновила выступления. Но даже во время карантина она не сидела без дела, давая онлайн-уроки своим студентам. Не так давно певица побывала в Крыму, где приняла участие в «Детской новой волне», а также она отметилась на рок-фестивале.

Для каждого выхода в свет Долина подбирает образ. Ее можно увидеть как в косухе и лосинах, так и в элегантном платье. Недавно она побывала в гостях у Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Тогда певица облачилась в белое платье в клетку свободного кроя. А вот накануне 65-летняя артистка увиделась с коллегами в рамках творческого вечера педагогов кафедры эстрадно-джазового пения Московского института культуры.

Для такого случая Лариса Александровна облачилась в стильный костюм оверсайз в бельевом стиле. Наряд ультрамаринового цвета выглядел броско. Также певица сделала объемную прическу и макияж с акцентом на губы.

Для портала Teleprogramma.pro вечерний наряд именитой певицы прокомментировал Руслан Громов.

«Лариса Долина, на мой субъективный взгляд, вполне интересно выглядит в костюме пижамного стиля, электрический синий цвет актуален в 2020 году и очень идет певице. Я бы посоветовал Долиной придерживаться этого стиля в одежде, простота и лаконичность Ларисе идет куда больше, чем глубокие декольте и обтягивающие платья», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств. На сегодняшний день Руслан российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Ему довелось работать в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.