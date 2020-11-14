«Изумительно для стритстайла!»: Федорова в тренче с урбанистическим принтом впечатлила стилиста

Телеведущая, бывшая «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова в свои 42 года обладает безупречной фигурой. Она старается выбирать наряды, которые помогают ей подчеркнуть все достоинства силуэта. И на этот раз девушка вышла на прогулку в тренче свободного кроя, который визуально добавил ей роста.

«Прекрасно сочетаюсь с Московским колоритом!», — отметила Федорова.

Звезда выбрала трендовый тренч с урбанистическим принтом. Мы попросили дизайнера одежды Сергея Никулина прокомментировать актуальность образа Оксаны Федоровой и его уместность атмосфере на фото.

«Образ очень гармоничный, и невероятно идет нашей героине. В мире высокой моды в настоящее время существует тренд, который эксплуатируют и дизайнеры, и масс-маркет бренды – превращать живопись в принт для одежды. Эта история всегда говорит об эксклюзивности, индивидуальности обладателя такого предмета гардероба. Классический тренч в сочетании с армейской обувью – изумительно для стритстайла!», — отметил Сергей Никулин.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».