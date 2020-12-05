Яркие пятна: Ольга Бузова продемонстрировала разноцветный аутфит

Артистка Ольга Бузова считает себя известной модницей. Ведущая «Дома-2» не отказывает себе и в дорогих покупках. Prada, Gucci, Bottega — все эти бренды Бузова имеет в своем гардеробе. Недавно певица разместила в Stories своего профиля свежий снимок нового модного лука.

Избранница шоумена Давида Манукяна собралась в дорогу вместе со своим концертным директором. И для поездки Ольга решила надеть что-то удобное и практичное. При этом знаменитость не могла оставить только тусклые краски. Ольга Бузова привыкла представлять себя настоящей звездой. Именно поэтому к монохромному трикотажному костюму светло-серого цвета Ольга добавила акцентное пятно в виде куртки-бомбера. Примечательно, что на верхней одежде Бузовой были даже пайетки серебристого цвета.

Особое внимание в дорожном образе в стиле спорт-шик знаменитости привлекают аксессуары. Помимо очков с квадратной оправой, Ольга держала в руках сумку им в тон модного дома Bottega. Напомним, что ранее телеведущая с восхищением рассказывала об этой новинке в ее коллекции сумочек. Бузова призналась, что давно заглядывалась на популярную среди селебрити черную сумку с массивной золотой цепью.

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