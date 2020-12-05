«Каждый день разные образы!»: Бузова примерила асимметричное платье в пайетках ультрамаринового цвета

На многих телеканалах уже вовсю ведутся съемки новогодних шоу и праздничных концертов. В них принимают участие не только певцы и актеры, но и телеведущие. В этом году персоной Грата стала поющая телеведущая Ольга Бузова. Красавица ежедневно задействована в самых разных проектах.

Накануне теледива появилась на съемочной площадке в вечернем платье. Бузова облачилась в асимметричный наряд ультрамаринового цвета, усыпанный пайетками.

Длина миди с высоким разрезом до бедра визуально удлинила ноги красавицы. Сияние наряда привело звезду в восторг. И девушка радостно заключила:

«Каждый день разные образы! Все-таки красивая у меня профессия», — похвасталась Бузова.

Девушка заинтриговала подписчиков, сообщив, что они снимают «такое». Но показ это тайна, которую нельзя разглашать. Всему свое время.

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