В зимнем лесу: Мария Горбань в куртке с «лисьим» мехом запечатлелась на фоне сосен

Соведущая программы «ЯЖеМать» Мария Горбань поделилась с фанатами свежим снимком во время отдыха на природе. Новая публикация в личном профиле актрисы была подписана коротко, но ясно: знаменитость оставила лишь эмодзи в виде лисы. Примечательно, что верхняя одежда Горбань напоминала мех именно этого зверя.

Телеэкранная жена Дмитрия Нагиева выбрала для зимней прогулки парку с принтом «гусиные лапки». Только орнамент был не классический, выполненный в черно-белых тонах, а шоколадного оттенка. Ярким акцентом стал капюшон, вернее, мех, которым он был украшен. Градиентным способом покрашенный искусственный мех буквально превратил артистку в лисичку. Это отметила и сама Мария. Она оставила под фото смайл лисы.

В качестве аксессуаров для образа Горбань надела шапку небезызвестной фирмы Gucci. Выполнена она тоже была в коричневых и белых цветах, с серыми полосками. На ногах были песочного оттенка угги, а через плечо Мария повесила сумку им в тон. Разбавили коричневую палитру голубые джинсы прямого кроя.

Поклонникам актрисы зимний look понравился. Они написали в комментариях под снимком:

«Хороша Маруська!», «Лисичка-сестричка», «Мария, Вы прямо так хорошо сливаетесь с елками, очень красиво », «Классное фото!».

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