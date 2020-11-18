«Нагиев тогда еще не знал, что его ждет»: Горбань поделилась архивным кадром с темными волосами

«Экранная жена» по сериалу «Кухня» популярного телеведущего актера Дмитрия Нагиева Мария Горбань в Instagram разместила снимок из далекого прошлого. На фотографии она запечатлена с темными волосами.

«А кто помнит меня брюнеткой? Листай», — подписала она фотографии и разместила несколько снимков.

«Нагиев тогда еще не знал, что его ждет», «Совсем другой человек. Блондинкой быть тебе куда эффектней», «В фильме «Игра» вы были в таком образе. Это 2010 год. Очень давно было. Еще до сериала «Кухня», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Горбань прославилась по своей роли в сериале «Кухня», где она сыграла Кристину Алехину, жену актера Дмитрия Нагиева. Звезда какое-то время жила в гражданском браке со словацким игроком Яном Дюрицей. Он в свое время выступал за московский «Локомотив». В 2011 году они расстались. В 2016 году она вышла замуж за фотографа Кирилла Зоткина, с которым не так давно ездила в отпуск на Мальдивы.

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