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«Пир во время чумы»: Виктория Боня в роскошном «золотом» платье устроила вечеринку в Москве

Светская львица недавно отметила свое 41-летие.

«Пир во время чумы»: Виктория Боня в роскошном «золотом» платье устроила вечеринку в Москве
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Недавно Виктория Боня разменяла пятый десяток. Светской львице исполнился 41 год. Вечеринку по этому поводу она организовала в Дубае, но потом решила сделать продолжение в Москве. По этому поводу блондинка собрала российский бомонд в одном из пафосных ресторанов. На ужине она появилась в роскошном силуэтном «золотом» платье, усыпанном стразами и камнями.

«Я подарила себе возможность увидеть своих друзей. Сейчас многие скажут: «Пир во время чумы!», но мне все равно хотелось отметить. Я раньше делала громкие вечеринки, но 10 лет была пауза. Сейчас все сидят дома и почему бы не развеяться», — сказала Боня.

На ужин пришли друзья Виктории, в числе которых и Марат Сафин. В Сети им уже давно приписывают роман, но оба все отрицают. Практически в один голос говорят, что их связывает только дружба. Хотя светская львица не стала скрывать своих эмоций, когда кто-то из журналистов заметил, как у нее горят глаза, когда речь идет о Марате.

Виктория Боня
Виктория Боня. Фото: Teleprogramma.pro

«Еще бы! Красивый мужчина», — шутливо подчеркнула Боня.

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