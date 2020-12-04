«Пир во время чумы»: Виктория Боня в роскошном «золотом» платье устроила вечеринку в Москве

Недавно Виктория Боня разменяла пятый десяток. Светской львице исполнился 41 год. Вечеринку по этому поводу она организовала в Дубае, но потом решила сделать продолжение в Москве. По этому поводу блондинка собрала российский бомонд в одном из пафосных ресторанов. На ужине она появилась в роскошном силуэтном «золотом» платье, усыпанном стразами и камнями.

«Я подарила себе возможность увидеть своих друзей. Сейчас многие скажут: «Пир во время чумы!», но мне все равно хотелось отметить. Я раньше делала громкие вечеринки, но 10 лет была пауза. Сейчас все сидят дома и почему бы не развеяться», — сказала Боня.

На ужин пришли друзья Виктории, в числе которых и Марат Сафин. В Сети им уже давно приписывают роман, но оба все отрицают. Практически в один голос говорят, что их связывает только дружба. Хотя светская львица не стала скрывать своих эмоций, когда кто-то из журналистов заметил, как у нее горят глаза, когда речь идет о Марате.

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«Еще бы! Красивый мужчина», — шутливо подчеркнула Боня.

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