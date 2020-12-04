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Пафосный ресторан: Виктория Боня отмечает день рождения в Москве

Светской львице недавно исполнился 41 год.

Пафосный ресторан: Виктория Боня отмечает день рождения в Москве
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Недавно Виктория Боня отметила свой день рождегния. Ей исполнился 41 год. По этому случаю светская львица закатила вечеринку в Дубае для узкого круга друзей. А для звезд российского шоу-бизнеса решила устроить отдельный праздник. По возвращению в Москву Виктория собрала всех в одном из пафосных ресторанов Москвы.

В числе гостей ожидают увидеть и экс-первую ракетку мира в одиночном разряде Марата Сафина, с которым Боне приписывают роман. Однако светская львица утверждает, что их связывает просто дружба.

Ресторан
Виктория Боня отмечает день рождения в пафосном ресторане Москвы. Фото: Teleprogramma.pro

Гостей заранее уведомили о дресс-коде и, ввиду пандемии, обязательных защитных масках и перчатках. Кроме того, Виктория сообщила, что после вечеринки выйдет специальный фильм.

Ресторан
Ресторан, где Виктория Боня отмечает день рождения. Фото: Teleprogramma.pro

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