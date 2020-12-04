С золотистым отливом: Кабаева в брюках-дудочках и трендовых мюлях отправилась на прогулку

Алина Кабаева тщательно следит за своим стилем и имиджем. В гардеробе знаменитости присутствуют в основном женственные и элегантные наряды. В одном из интервью гимнастка призналась, что во многом брала пример со своего тренера Ирины Винер, которая слывет первой модницей. Разумеется, будучи еще юной девочкой, спортсменка обращала внимание на то, в каких нарядах на публике появляется ее наставница. Но и сама Алина с детства привыкла выглядеть красиво. Обновками любимую дочку часто баловал отец. Он бывал за границей, и оттуда привозил наследнице модные наряды.

Однако вместе с тем Кабаева призналась, что для нее важнее было выработать личный стиль. Ведь мода скоротечна и главное — это не тренды, а умение подать себя, найти свой уникальный и узнаваемый образ.

К слову, на одном из снимков, который был сделан еще в пору юности гимнастки, Алина предстала в ярком наряде. Этот кадр позже появился на одной из фан-страничек Кабаевой, а также и в фотогалереях. Гимнастка позировала на прогулке в брючном костюме с золотистым отливом. Она примерила брюки-дудочки укороченного фасона и топ-бюстье без бретелек. К тому же ее аутфит дополнили трендовые «золотые» мюли.

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