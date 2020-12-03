«Милашка»: Екатерина Шпица позировала в небесно-голубом платье

Недавно поклонники Екатерины Шпицы увидели ее новую работу. Актриса сыграла одну из главных ролей в сериале «Казанова», где перевоплотилась в художницу из 70-х годов. А подписчикам в Instagram она показала новую фотографию, на которой позировала в небесно-голубом платье, сделав акцент на линию декольте.

«Милашка! Классная! Какая шикарная!» — писали пользователи Сети, преимущественно мужчины.

К слову, в личной жизни Кати все хорошо. Известно, что пять лет назад она развелась с актером Константином Адаевым, которому родила сына Германа, а сейчас в браке с бизнесменом Русланом Поповым.

Напомним, что Шпица не имеет профильного актерского образования, а в кино попала по воле случая. Популярность ей принесла роль в сериале «Катя: военная история», который вышел на экраны 11 лет назад.

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