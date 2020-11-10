«Настоящая красота!»: Екатерина Шпица без макияжа привела поклонников в восторг

9 ноября актриса Екатерина Шпица анонсировала выход на Первом канале сериала «Казанова». 35-летняя артистка выложила фото со съемок картины и отметила, что оно было сделано два года назад, и премьера, наконец-то, состоялась.

Звезда запечатлела себя в голубой вышиванке, игриво открывающей зону декольте. При этом «народный» образ был дополнен отсутствием макияжа. Актриса выглядит на фото максимально естественно, чем вызывала восторг у своих поклонников.

«Вы очень красивая», «Нежная и трепетная девчонка», «Чем же вы так притягательны?», «Прикольная, естественная», «Как незабудка», «Красавица нереальная», «Естественная, одним словом, настоящая красота!» — такие комментарии оставили подписчики Шпицы.

Напомним, действие «Казановы» происходит в Советском Союзе 1970-х годов. Екатерину и других можно увидеть на экране в модных образах того времени. Киношники отдали предпочтение естественности и натуральной красоте. У зрителей появилась отличная возможность сравнить прежние и современные стандарты привлекательности.