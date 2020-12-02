«Потрясающий образ»: модный эксперт оценил наряд Глафиры Тархановой

Глафира Тарханова — успешная актриса и мама четырех сыновей. Она успевает радовать фанатов не только работой в кино и театре, но и самыми разными образами, которые показывает в своем Instagram. На этот раз Глафира позировала в кремовом пальто и спортивной обуви на грубой подошве. Наряд актрисы разобрал эксперт портала Teleprogramma.pro, дизайнер Сергей Никулин.

«Очень красивая цветовая гамма в этом образе, и здесь даже, наверное, по большому счету не имеет значения трендовые или не трендовые вещи. Хотя, если рассматривать каждую вещь по отдельности, то они будут являться трендом, потому что бежевые оттенки актуальны каждый год в сезон осень-зима, также как и принт «гусиная лапка». Массивная обувь тоже. Для ношения по городу — потрясающий образ, палитра очень вкусная, идет нашей героине, вплоть до аксессуаров. Ей твердая десятка. Молодец!» — сказал Никулин.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.