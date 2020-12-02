Сергей Лазарев запечатлел сына в джинсах скинни и кремовом джемпере на вечеринке

Сергей Лазарев является одним из самых закрытых звезд российского шоу-бизнеса. Он редко посещает светские рауты, но при этом с радостью снимается в новогодних передачах, устраивает концерты и праздники друзей. Несколько лет певец скрывал, что стал отцом. В 2014 году у него родился сын Никита. А год назад он признался, что у него также подрастает годовалая дочка Анна. Артист уточнил, что наследников ему родила суррогатная мать.

Если его сына фанаты впервые увидели в три года, то дочку Сергей почти не прятал. Ее лицо он показал сразу, как рассказал о ее существовании. При этом пока девочку он предпочитает не брать на шумные праздники. Накануне певец побывал на вечеринке у Филиппа Киркорова, который отмечал день рождения дочки Аллы-Виктории. Артист поздравил девочку с девятилетием. Почти весь вечер он провел за общением со своей подругой Ани Лорак.

А вот наследник Лазарева веселился с другими детьми. Певец нарядил мальчика в джинсы скинни, футболку с принтом и кремовый джемпер на молнии. Никита давно проявляет тягу к танцам. На любом танцполе он может показать класс. На этот раз малыш тоже смог порезвиться и повеселиться. Артист приглядывал за ним как заботливый папа.

А в разгар праздника Никита присел на скамейку с сыном Яны Рудковской — Сашей Плющенко, а также наследником Киркорова — Мартином. Мальчики наблюдали за аниматорами, которые устроили конкурсы. При этом они открыли рты от удивления. Сын Лазарева смог подружиться с детьми звезд.

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