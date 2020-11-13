Фотограф Пугачевой запечатлел Киркорова под ручку со Стоцкой и Лазарева на съемках «Сватов»

Музыканты в далеком 2010 году были задействованы в картине.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил редкий кадр со съемок сериала «Сваты». На фотографии можно увидеть поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова под ручку с актрисой Анастасией Стоцкой, а также музыканта Сергея Лазарева. Все они были в свое время задействованы в съемках картины.

«Киркоров, Стоцкая, Лазарев. Мой редкий кадр со съемок «Сватов». Роман Родин

«Самая интересная серия была с Киркоровым, Стоцкой и Лазаревым», «Отличный кадр», — отреагировали пользователи.

Напомним, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский еще в 2010 году предложил Филиппу Киркорову принять участие в съемках четвертого сезона сериала «Сваты». Поп-король не отказал. Причем он даже не стал читать сценарий. Оказалось, что он большой поклонник сериала. В итоге певец, как и его друзья, сыграли в «Сватах» самих себя. По рассказам очевидцев, для некоторых актеров сериала встреча с Киркоровым стала полной неожиданностью. Они просто теряли дар речи.