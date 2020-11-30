«Хочется огородить себя от лишних звуков»: Климова в утепленных сапогах предстала в вагончике

Екатерина Климова не скрывает: она отдает предпочтение удобной и практичной одежде. На первом месте у актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» комфорт. Правда, на съемках знаменитости приходится обходиться малым — у нее есть свой вагончик, в котором она гримируется, согревается после нескольких дублей на улице, переодевается и проводит свободное время, находясь в киноэкспедиции. Так, на одном из свежих кадров экс-возлюбленная Гелы Месхи предстала именно в такой рабочей поездке.

Климова позировала в монохромном домашнем костюме, состоящем из рубашки оверсайз и брюк свободного кроя. Образ дополнили дутые утепленные сапоги, благодаря которым Екатерина чувствовала себя комфортно. Ведь ее ножки были в тепле.

«Не знаю, как у вас, но в последнее время мне все больше хочется огородить себя от лишних звуков и происходящего вокруг. Как бы далеко я не уехала, всегда есть возможность для связи с семьей, прослушивания музыки, книг, просмотра фильмов, не мешая при этом окружающим», — отметила актриса.

Смотрите также: