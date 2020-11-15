В свете софитов: 42-летняя Климова в шифоновом платье и босиком устроила танцы на сцене

Бывшая жена Гелы Месхи в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» призналась, что познакомившись с будущим мужем, полюбила его за светлый ум и чувство юмора, а также талант. Внешность актрису из исторической теленовеллы «Бедная Настя» интересовала меньше всего. До этой встречи на съемочной площадке многосерийной ленты «Волчье солнце» 42-летняя Екатерина Климова пережила непростой развод с отцом своих сыновей: Матвея и Корнея. Как говорит актриса, Игоря Петренко она любила без памяти. Ради него девушка разрушила собственный брак с ювелиром Ильей Хорошиловым. Ушла к Игорю с маленькой дочкой на руках.

А потом, уже с тремя детьми, Климова была вынуждена искать себе новое пристанище, когда в один прекрасный день она съехала и от Петренко. Несмотря на все жизненные перипетии, с бывшими возлюбленными актриса поддерживает дружеские отношения и не запрещает воскресным папам, как их сама называет Екатерина, видеться с детьми.

Климова всю себя отдает творчеству: она не только снимается в кино, но и много гастролирует с театральной труппой. Так, в Stories микроблога актриса поделилась свежими кадрами, представ на сцене в шифоновом платье с летящим силуэтом. Ко всему прочему, экс-возлюбленная Гелы Месхи распустила локоны и вышла на подмостки босиком, устроив танцы в свете софитов. Екатерина кружилась, демонстрируя гибкость. А ведь у актрисы есть четверо детей, старшей из которых — Елизавете уже исполнилось 18 лет, а младшей Белле — всего пять.

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