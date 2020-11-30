«Интересный аутфит»: Семенович в пальто с бахромой впечатлила модного эксперта

Анна Семенович приняла участие в акции по сохранению леса, в рамках которой было высажены миллионы деревьев. Об этом артистка сообщила в своем Instagram, опубликовав снимок из леса. На нем Анна позировала в пальто с бахромой. Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева специально для Teleprogramma.pro разобрала ее образ.

«Все сдержано и лаконично с модным акцентом в виде бахромы. Благородства добавляет клетка, которая лидирует из модных принтов осенне-зимнего сезона 2020 года. Грамотно оформлена зона декольте V-образным вырезом, визуально удлинив шею и подчеркнув женственность и красоту.

Прямой силуэт пальто структурирует силуэт, а его распахнутость добавила две вертикальные линии, которые визуально вытянули фигуру и скорректировали ее. Мягкая фактура ткани пальто гармонирует фактуре Анны, подчеркнув ее женственность и мягкость. Образ целостный в модной тенденции сочетания в одном образе элементов нескольких стилей: классическое пальто в клетку с бахромой стиля бохо и спортивные кроссовки. Модный интересный аутфит», — рассказала Тимиряева.