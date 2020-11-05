«Полюбила себя»: Анна Семенович сделала неожиданное признание

Недавно Анна Семенович переболела коронавирусом. Болезнь, к счастью фанатов артистки, прошла без осложнений и певица снова полна энергии, сил и новых планов. В своем Instagram она рассказала, что из-за ограничений, связанных с карантином, она стала «совсем другой». Отсутствие работы, а точнее, концертов, перелетов, бессонных ночей в дороге, ее очень изменило.

«Сейчас я поняла, что я пряталась за усталостью и трудоголизмом, что я была не готова принять себя полностью со всеми страхами, болью и слабостью. Эта вынужденная пауза, была мне необходима! Я наконец познакомилась с собой и полюбила себя, какая я есть. Ведь я прекрасна и очень ценна, прежде всего, для себя», — написала Семенович.

Напомним, что в этом году Семенович исполнилось 40 лет. Экс-солистка группы «Блестящие» еще не вышла замуж. Недавно она поднимала тему женского одиночества и призналась, что боится остаться одна.