«Полюбила себя»: Анна Семенович сделала неожиданное признание

Недавно Анна Семенович переболела коронавирусом. Болезнь, к счастью фанатов артистки, прошла без осложнений и певица снова полна энергии, сил и новых планов. В своем Instagram она рассказала, что из-за ограничений, связанных с карантином, она стала «совсем другой». Отсутствие работы, а точнее, концертов, перелетов, бессонных ночей в дороге, ее очень изменило.
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А мне летать охото 😍 Вчера пришла домой и немного запаниковала . Давно не было концертов , давно не было огромного количества перелетов и бессонных ночей в дороге! В этом году я стала совсем другой, с трёх лет я работала почти круглосуточно без перерывов , я все время куда-то бежала и что-то делала . Сейчас я поняла, что я пряталась за усталостью и трудоголизмом , что я была не готова принять себя полностью со всеми страхами , болью , и слабостью . Эта вынужденная пауза , была мне необходима ! Я наконец познакомилась с собой и полюбила себя , какая я есть🙏🏼 Ведь я прекрасна и очень ценна , прежде всего для себя ❤️ и может немного для вас 😜😘 Спасибо @wowvolosy за эти чудесные кудряшки и ваш профессионализм . Люблю себя и балую , и вам советую 😍 #аниныистории #природа #осень #кудри #красиваядевушка #мысливслух #позитив #любовь
«Сейчас я поняла, что я пряталась за усталостью и трудоголизмом, что я была не готова принять себя полностью со всеми страхами, болью и слабостью. Эта вынужденная пауза, была мне необходима! Я наконец познакомилась с собой и полюбила себя, какая я есть. Ведь я прекрасна и очень ценна, прежде всего, для себя», — написала Семенович.
Напомним, что в этом году Семенович исполнилось 40 лет. Экс-солистка группы «Блестящие» еще не вышла замуж. Недавно она поднимала тему женского одиночества и призналась, что боится остаться одна.