«Полюбила себя»: Анна Семенович сделала неожиданное признание

View this post on Instagram

А мне летать охото 😍 Вчера пришла домой и немного запаниковала . Давно не было концертов , давно не было огромного количества перелетов и бессонных ночей в дороге! В этом году я стала совсем другой, с трёх лет я работала почти круглосуточно без перерывов , я все время куда-то бежала и что-то делала . Сейчас я поняла, что я пряталась за усталостью и трудоголизмом , что я была не готова принять себя полностью со всеми страхами , болью , и слабостью . Эта вынужденная пауза , была мне необходима ! Я наконец познакомилась с собой и полюбила себя , какая я есть🙏🏼 Ведь я прекрасна и очень ценна , прежде всего для себя ❤️ и может немного для вас 😜😘 Спасибо @wowvolosy за эти чудесные кудряшки и ваш профессионализм . Люблю себя и балую , и вам советую 😍 #аниныистории #природа #осень #кудри #красиваядевушка #мысливслух #позитив #любовь