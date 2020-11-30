«Красавица»: 42-летняя Толкалина блеснула стройной фигурой в купальнике

Этой осенью 42-летняя Любовь Толкалина выдала замуж единственную дочь Марию, отцом которой является знаменитый режиссер Егор Кончаловский. На свадьбе звездной маме удалось поймать букет невесты. Правда, о личной жизни актриса не распространяется. С фанатами в Instagram делится только личными фото, с отдыха в том числе. На этот раз Любовь опубликовала снимки с отдыха в Крыму. На одним из них она позировала в серебристом купальнике, блеснув стройной фигурой.

«Как красиво! Красавица! Классно», — писали пользователи Сети.

больше по теме Любовь Толкалина в просвечивающей сорочке запечатлелась на камешках у берега моря Как известно, актриса обожает откровенные кадры и часто размещает в соцсетях подобные снимки.

Напомним, что недавно Толкалина снялась в новом клипе Леонида Агутина. Работа над видео проходила в Сочи, а пару на съемках ей составил Андрей Мерзликин. Как призналась тогда Любовь, для нее это был первый подобный опыт.

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