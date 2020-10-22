«Кто весел, тот стар, а кто мрачен, тот юн»: Любовь Толкалина показала, как выглядела в 19 лет

Актриса Любовь Толкалина в Instagram разместила фотографию, которая была сделана 23 года назад. На снимке неизвестный фотограф запечатлел ее в возрасте девятнадцати лет.

«Здесь мне 19. Столько, сколько сейчас Маше. «Кто весел, тот стар, а кто мрачен, тот юн». Любовь Толкалина

«Ваша душа осталась прежней, а красоту души ничто не сможет изменить», «Любовь, вы прекрасны, что тогда, что сейчас. Выглядите просто потрясающе. Так держать», «Люба, вы словно птенчик. Пойте и радуйте нас», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Любовь Толкалина долгие годы состояла в отношениях с режиссером Егором Кончаловским. У них есть общая дочь Мария Михалкова-Кончаловская, которая, кстати, не так давно вышла замуж. Сейчас Любовь Толкалина встречается с британским композитором Саймоном Бассом. Правда, замуж за него она пока не торопится. Мужчина большую часть времени проводит у себя на родину в поместье в окрестностях Лондоном, а Толкалина живет в России.