Модная звездочка: Лиза Галкина в мандариновых брюках с лампасами помогла маме

Максим Галкин порадовал своих поклонников новыми кадрами из своего замка. Юморист снял свою жену Аллу Пугачеву за любопытным занятием — Примадонна делала массаж стоп сыну Гарри, а его сестра Лиза помогала ей в этом.

«Захожу в комнату вчера, а там такая картина. И тебе массаж ступней, и над головой опахало», — прокомментировал кадры артист.

Любопытно, что даже дома звездная семья старается выглядеть стильно: Алла Борисовна предстала в кадре в черном силуэтном платье с открытыми плечами, а Лиза Галкина в черном свитшоте с принтом и брюках-трубах в актуальном мандариновом оттенке.

Недавно в эфире шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко и Александр Васильев рассказывали, что этот тон в тренде. Он освежает цвет лица и подходит абсолютно любому типу внешности. Кроме того, на передаче говорили и о лампасах, по словам ведущей программы, они уже перешли в разряд классики и уже никогда не выйдут из моды.

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