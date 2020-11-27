Роковая брюнетка: Буланова с темным цветом волос позировала в асимметричном платье

В апреле этого года у Татьяны Булановой возникли проблемы со здоровьем. 51-летнюю артистку госпитализировали с подозрением на инсульт. Злые языки судачили, что после болезни лицо артистки изменилось до неузнаваемости. Эту информацию позже опровергла сама Татьяна. Оказалось, что микроинсульт у нее случился еще несколько лет назад.

В своем Instagram она поделилась новым снимком, на котором предстала в образе роковой брюнетки. Буланова позировала в черном асимметричном платье, оголив одно плечо. Образ завершила крупными украшениями в виде цепей. Не всем фанатам понравился темный цвет волос артистки, но многим снимок пришелся по душе.

«Классная! Красотуля! Ну вы роскошь, конечно! Ух, какая! Ух, хороша!» — писали пользователи Сети.

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