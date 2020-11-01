«Он сразу влюбился, я – тоже»: Татьяна Буланова перестала скрывать своего нового возлюбленного

Певица Татьяна Буланова вышла в свет со своим новым возлюбленным. Как выглядит мужчина было показано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Надо отметить, что у исполнительницы очень брутальный бородатый молодой человек.

«Меня подруга познакомила с ним. Она давно хотела познакомить нас. Он сразу влюбился, я — тоже. Все взаимно получилось. Достаточно на самом деле одной правильной попытки, чтобы меня добиться. Все было сделано грамотно с его стороны. Я реально как-то не привыкла к такому вниманию. Самое главное, чтобы человек был воспитанным и адекватным. Если что-то не нравится, то сразу уходи. А вообще в этой жизни никому не хочется быть одной». Татьяна Буланова

Как сказала звезда, речи о свадьбе пока не идет. «Я пока насчет свадьбы ничего не могу сказать. Сразу вспоминаю прошлые отношения. У меня даже когда все было хорошо, то все равно было хреново», — заявила она.

Ранее Татьяна Буланова была замужем за известным футболистом Владиславом Радимовым. Даже рождение общего сына не спасло этот брак.