«Красивая»: Ксения Алферова блеснула фигурой в голубом бикини

Ксения Алферова — счастливая жена и мама двоих детей. В свои 46 актриса выглядит на зависть многим — стройная фигура вызывает восхищение многих ее фанатов. В своем Instagram она поделилась снимком с отдыха, на котором позировала в голубом бикини. Фото Ксения сопроводила цитатой Константина Паустовского.

«Выглядите великолепно! Красивая, без выпендрежа! Очаровательная!» — писали пользователи Сети.

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К слову, это не первая публикация Алферовой, где она позирует в бикини, цитируя Паустовского или Цветаеву. Все дело в том, что актриса нашла себе необычное занятие еще во время карантина. Она решила проводить образовательные литературные вечеринки онлайн, правда, за отдельную плату.

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