«Откройте сердце всему, что к вам приходит»: Алферова поделилась фото топлес с морского курорта

Актриса пригласила своих поклонников на посиделки, где будет рассказывать о творчестве писателя Константина Паустовского.

Актриса Ксения Алферова в Instagram разместила очень откровенный кадр, чтобы привлечь внимание пользователей к своим посиделкам, на которых она расскажет о творческом пути писателя Константина Паустовского. На фотографии жена актера Егора Бероева обнажена по пояс. Она стоит на берегу моря, подняв обе руки вверх.

«Не пропустите вашу жизнь, дышите, смотрите по сторонам, откройте свое сердце всему, что к вам приходит. Сейчас оно здесь, но через мгновение уже нет, мгновение вспыхивает и исчезает, но может остаться в нашем сердце навсегда, если мы его поймаем и проживем целиком!» Ксения Алферова

«Воздушные ванны. Прекрасная девочка», «Фотография, конечно, получилась огненной. Ксения мы обязательно придем к вам», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Алферова в сарафане в горох устроила танцы у себя дома Видеороликом актриса поделилась в своем Instagram.

Напомним, что Ксении Алферовой сейчас 46 лет. От Егора Бероева у нее подрастает дочь Евдокия, которой в этом году исполнилось 13 лет.

Смотрите также: