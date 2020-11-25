«Бомбезная»: Чехова показала сочные формы, запечатлевшись в бикини винного оттенка

Недавно Анфиса Чехова отдыхала на Мальдивах. Снимками с островов она продолжает радовать своих фанатов в Instagram, демонстрируя шикарные формы. На этот раз телеведущая поделилась серией фотографий, на которых позировала в бикини винного оттенка. Добавим, что некоторое время назад Анфиса боролась с лишним весом и, судя по снимкам, ей удалось сбросить ненавистные килограммы.

«Бомбезная! Ух, какая фигура! Шикарно! Мне бы такую талию!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в этом ноябре Мальдивы стали центром притяжения для многих звезд шоу-бизнеса. Сейчас отдыхом на курорте наслаждается Анастасия Волочкова в компании своего будущего мужа, имя которого решила наконец-то озвучить своим фанатам. Выяснилось, что возлюбленного балерины зовут Олег.

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